Инфляция в США снизилась до 3,2%

Индекс потребительских цен (CPI) в США по итогам октября составил 3,2% в годовом исчислении, следует из данных Министерства труда. В сентябре этот показатель составлял 3,7%. Инфляция в стране оказалась даже ниже, чем прогнозировали аналитики (3,3%). По сравнению же с сентябрем цены на потребительские товары в США вообще не изменились, хотя ожидалось, что месячный прирост составит 0,1%.

Главным фактором месячного роста CPI (на 0,2%), исключающего из учета продукты питания и энергию, стали цены на аренду жилья. Продукты питания подорожали на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а энергетический CPI снизился на 2,5% — во многом благодаря значительному падению цен на топливо.

Неожиданное снижение инфляции, скорее всего, исключает возможность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США повысит ключевую ставку в декабре (к такой мере ФРС неоднократно прибегала ранее для снижения инфляции до целевого уровня 2%). В начале ноября ФРС второй раз подряд сохранила ключевые ставки на уровне 5,25–5,5%.

Кирилл Сарханянц