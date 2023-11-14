Боррель: у меня нет склада боеприпасов для Украины в Брюсселе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в рамках встречи министров обороны Евросоюза прокомментировал поставки 1 млн артиллерийских снарядов Украине. По его словам, склада боеприпасов в Брюсселе нет, для поставок необходимо «мобилизовать запасы европейских армий». Накануне господин Боррель признал, что ЕС не успеет выполнить план по отправке боеприпасов Украине, но заверил, что Брюссель не отказывается от этой цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«У меня нет склада боеприпасов здесь, в Брюсселе. Мне нужно мобилизовать запасы европейских армий» — так Жозеп Боррель ответил на вопрос журналиста о том, есть ли у ЕС «новые цифры» по поставке снарядов Украине.

Ранее сегодня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что цель по поставке 1 млн снарядов Украине не будет достигнута до марта 2024 года, как это планировалось ранее. С этим утверждением согласился глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По словам господина Кулебы, у ЕС сохраняется «политическая воля поддерживать Украину», но возникли проблемы из-за «жалкого состояния оборонной промышленности».

13 ноября Жозеп Брррель по итогам встречи глав МИД ЕС сообщил, что задача по поставке боеприпасов Украине не будет выполнена до конца года. Он пояснил, что для ее выполнения ЕС уже выделил 300 тыс. снарядов из собственных запасов, а сейчас начал их дополнительное производство, которое в будущем планируется расширить.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».