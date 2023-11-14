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Глава Минстроя Файзуллин пообещал Путину рекордный ввод жилья в этом году

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин пообещал президенту Владимиру Путину рекордный ввод жилья в эксплуатацию в текущем году — 104 млн кв. м. По словам министра, сейчас уже введено 49,7 млн кв. м жилья в сегменте индивидуального жилищного строительства и 33,9 млн кв. м многоквартирного жилья. Об этом глава Минстроя сказал президенту в ходе рабочей встречи, передает пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Министр заявил, что Минстрой практически завершит в нынешнем году программу по расселению аварийного жилья. «В этой части с 2019 года 576 тыс. уже переселили. Как вы помните, в 2021 году я обещал, что мы 130 тыс. семей переселим — в общем-то, все по графику идет. Мы 2023 годом практически завершаем: 14 регионов закончили, 36 в этом году завершат, на следующий год у нас останется 74 тыс. ''аварийки''»,— сказал господин Файзуллин. По словам Владимира Путина, в 2023 году улучшили жилищные условия 7 млн человек, или 3,2 млн семей.

В конце сентября замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что темпы ввода жилья превысили прошлогодние. В 2022 году было введено 102 млн кв. м жилья, что сейчас является рекордным показателем.

Увеличение доли индивидуальных домов в структуре жилищного строительства в целом по стране привело в третьем квартале 2023 года к росту стоимости участков на 9% год к году, до 55 тыс. руб. за сотку, в 33 крупных регионах России. Дороже всего земля продается в Краснодарском крае, но самый выраженный рост цен фиксируют в Дагестане. Стоимость участков в Крыму и части областей, граничащих с Украиной, пока остается стабильной.

Подробнее о рынке ИЖС — в материале «Участки разошлись по покупателям».

Эрдни Кагалтынов

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