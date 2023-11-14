Ивановская компания отремонтирует тамбовские дороги за 850 млн рублей

Победителем торгов на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения в Тамбовской области стало ивановское ООО «Независимая строительная компания» (НСК). Один договор направлен ей на подписание, второй уже исполняется, следует из документации.

Начальная цена первого контракта составляла 740,2 млн руб. Работы по нему запланированы до 1 октября 2025 года. На торги заявились четыре компании. Сначала победителем было признано воронежское ООО «Газресурс», предложившее 658,8 млн руб.

НСК пожаловалась на это. По ее мнению, «Газресурс» в качестве опыта приложил не соответствующие критериям конкурса контракты, а заказчик «Тамбовавтодор» при подсчете баллов «допустил арифметические ошибки» и неверно определил победителя конкурса. Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы посчитало жалобу необоснованной.

Из документации следует, что после этого контракт дорабатывался и был подписан «Газресурсом». Однако затем заключение договора было отменено.

В итоге контракт направили на подписание НСК. Она предложила наибольшую цену — 717,9 млн руб. Еще два участника (названия проигравших компаний после начала спецоперации не раскрываются) готовы были работать за 590 и 560 млн.

Начальная стоимость второго контракта составляла 140,4 млн руб., срок — до 1 октября 2024 года. На торги заявились десять компаний. НСК предложила 132 млн, остальные участники — от 115 до 139 млн.

По данным Rusprofile, ООО «НСК» зарегистрировано в Ивановской области в январе 2016 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 85,6 млн. Директор и единственный владелец — Алексей Арипов. С 2016 года компания получила 593 госконтракта на 9,8 млрд.

«Тамбовавтор» начал поиск подрядчиков на ремонты дорог летом. Три контракта на 1,9 млрд руб. получило костромское ООО «Дормострой». Еще по шести лотам на 5,3 млрд «Тамбовавтодор» отменил результаты. По мнению заказчика, описание объектов закупки «в существенной части не соответствует требованиям закона».

В сентябре областное управление СКР возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет колонии) против замдиректора «Тамбовавтодора» Олега Назарова. По версии следствия, он отменил результаты пяти торгов, предоставив в региональное управление ФАС заявления, «содержащие заведомо ложные сведения о необходимости внесения в госконтракты новых видов и объемов работ». Суд арестовал господина Назарова.

Подробнее о торгах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Дормострой" не заметил "Лидера"».

Александр Прытков

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