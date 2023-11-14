Школам разрешили вводить дополнительные часы русского языка для детей мигрантов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школам разрешили вводить дополнительные часы или дополнительные курсы для изучения русского языка в рамках внеурочной деятельности для детей мигрантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Мы внесли в порядок организации и осуществления образовательной деятельности (изменения.— ''Ъ''), которые наделяют школы правом проводить диагностику обучающихся на уровень владения русским языком. По результатам проведения такой диагностики при формировании учебного плана могут быть предусмотрены дополнительные часы или дополнительные курсы для изучения русского языка в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования»,— сказал министр на парламентских слушаниях в Совете федерации о государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Кравцов добавил, что материалы для оценки языковой адаптации детей мигрантов размещены на сайте Минпросвещения. Министр также предложил спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко организовать отдельные слушания по социальным вопросам и вопросам адаптации детей с миграционной историей.

Сегодня, 14 ноября, Минобрнауки России предложило установить единую стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для получения ВНЖ, разрешения на работу или миграционного патента на уровне 1 тыс. руб. Сейчас плата за экзамены для получения временного проживания или вида на жительство в РФ составляет 5,9 тыс. руб., а для разрешения на работу или патента — 3,8 тыс. руб.

8 ноября глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявил, что российское мусульманское сообщество обеспокоено тенденцией к развитию мигрантофобии. А в Общественной палате РФ подчеркнули, что в страну вернулся «язык вражды» по теме межнациональных отношений. Опрошенные «Ъ» эксперты констатируют, что в российском публичном пространстве «уходит табу на недопустимость националистической риторики».

Подробнее — в материале «Межнациональные отношения показались предвзятыми».

Эрдни Кагалтынов