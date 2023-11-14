Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобрнауки предложило понизить стоимость экзаменов для получения ВНЖ и патентов для мигрантов

Минобрнауки предложило понизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1 тыс. руб.

Минобрнауки России предлагает установить единую стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для получения ВНЖ, разрешения на работу или миграционного патента на уровне 1 тыс. руб. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас плата за экзамены для получения временного проживания или вида на жительство в РФ составляет 5,9 тыс. руб., а для разрешения на работу или патента — 3,8 тыс. руб.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Из текста документа следует, что постановление в случае принятия должно вступить в силу 1 сентября 2024 года и действовать до 1 августа 2027 года.

1 ноября Рособрнадзор сообщил, что выявил нарушения обязательных требований во всех 13 вузах, которые уполномочены проводить для иностранцев комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Генпрокуратура начала проверку во всех этих вузах.

8 ноября глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявил, что российское мусульманское сообщество обеспокоено тенденцией к развитию мигрантофобии. А в Общественной палате РФ подчеркнули, что в страну вернулся «язык вражды» по теме межнациональных отношений. Опрошенные «Ъ» эксперты констатируют, что в российском публичном пространстве «уходит табу на недопустимость националистической риторики».

Подробнее — в материале «Межнациональные отношения показались предвзятыми».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...