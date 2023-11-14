Минобрнауки предложило понизить стоимость экзаменов для получения ВНЖ и патентов для мигрантов

Минобрнауки России предлагает установить единую стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для получения ВНЖ, разрешения на работу или миграционного патента на уровне 1 тыс. руб. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. Сейчас плата за экзамены для получения временного проживания или вида на жительство в РФ составляет 5,9 тыс. руб., а для разрешения на работу или патента — 3,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Из текста документа следует, что постановление в случае принятия должно вступить в силу 1 сентября 2024 года и действовать до 1 августа 2027 года.

1 ноября Рособрнадзор сообщил, что выявил нарушения обязательных требований во всех 13 вузах, которые уполномочены проводить для иностранцев комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Генпрокуратура начала проверку во всех этих вузах.

8 ноября глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявил, что российское мусульманское сообщество обеспокоено тенденцией к развитию мигрантофобии. А в Общественной палате РФ подчеркнули, что в страну вернулся «язык вражды» по теме межнациональных отношений. Опрошенные «Ъ» эксперты констатируют, что в российском публичном пространстве «уходит табу на недопустимость националистической риторики».

Подробнее — в материале «Межнациональные отношения показались предвзятыми».

Эрдни Кагалтынов