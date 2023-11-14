Верховный суд назвал условия, при которых дачные дома нельзя снести как самострой
ВС назвал условия, при которых дачные дома нельзя снести как самострой
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Верховный суд рассмотрел проект постановления пленума «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке». Документ называет условия, при которых жилые дома, созданные на дачных участках, не могут быть снесены в качестве самовольных построек. Постановление пленума ВС изучил РАПСИ.
Согласно документу, жилые дома и жилые строения, расположенные на дачных и садовых участках, должны одновременно соответствовать следующим условиям:
- права на них зарегистрированы до 1 сентября 2018 года;
- они соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства;
- строения расположены на земельных участках, принадлежащих их собственникам.
В категорию объектов, не подлежащих сносу, также входят объекты культурного наследия или объекты, обладающие соответствующими признаками, установленными статьей закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В документе также отмечается, что решение о сносе не может быть принято в отношении объектов, «которые в силу прямого указания закона подчинены режиму недвижимых вещей, но не являются таковыми в силу своих природных свойств» — например, подлежащие госрегистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Кроме того, такое решение нельзя принять в отношении объектов движимого имущества — это нестационарные торговые объекты, элементы благоустройства.
Согласно действующему законодательству, решение о сносе самовольных построек может принять суд или орган местного самоуправления в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса РФ. По закону самовольная постройка подлежит сносу ее владельцем либо за его счет.
Как власти столицы подходят к проблеме самостроев — в материале «Ъ».