Верховный суд назвал условия, при которых дачные дома нельзя снести как самострой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Верховный суд рассмотрел проект постановления пленума «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при применении норм о самовольной постройке». Документ называет условия, при которых жилые дома, созданные на дачных участках, не могут быть снесены в качестве самовольных построек. Постановление пленума ВС изучил РАПСИ.

Согласно документу, жилые дома и жилые строения, расположенные на дачных и садовых участках, должны одновременно соответствовать следующим условиям:

права на них зарегистрированы до 1 сентября 2018 года;

они соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства;

строения расположены на земельных участках, принадлежащих их собственникам.

В категорию объектов, не подлежащих сносу, также входят объекты культурного наследия или объекты, обладающие соответствующими признаками, установленными статьей закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В документе также отмечается, что решение о сносе не может быть принято в отношении объектов, «которые в силу прямого указания закона подчинены режиму недвижимых вещей, но не являются таковыми в силу своих природных свойств» — например, подлежащие госрегистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Кроме того, такое решение нельзя принять в отношении объектов движимого имущества — это нестационарные торговые объекты, элементы благоустройства.

Согласно действующему законодательству, решение о сносе самовольных построек может принять суд или орган местного самоуправления в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса РФ. По закону самовольная постройка подлежит сносу ее владельцем либо за его счет.

Как власти столицы подходят к проблеме самостроев — в материале «Ъ».