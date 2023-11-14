Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о городке в Колумбии, в котором здания выкрашены в яркие цвета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Mouyiaris / Robert Harding Heritage / AFP Фото: Chris Mouyiaris / Robert Harding Heritage / AFP

Колумбийский городок Гуатапе сегодня, примерно в двух часах езды на автобусе от знаменитого Медельина. Место популярное у туристов из-за скалы или гигантского камня Эль-Пеньон: он вздымается над землей на 220 м и считается колумбийским чудом.

У местных индейцев есть легенда. Их предки поклонялись рыбе по имени Батолито. Как-то боги разгневались, и небо стало падать на землю, люди взмолились о помощи. Рыба выпрыгнула из воды и толкнула небо обратно. Оно вернулось на место, но злые боги превратили Батолито в камень.

Интересно, кто-то из гидов утверждает, что это метеорит, кто-то доказывает, что простой булыжник, появившийся миллионы лет назад в результате тектонического сдвига.

На камень можно взобраться, для этого необходимо преодолеть почти 700 ступеней. На самом верху есть смотровая площадка, кафе, сувенирный киоск и потрясающие панорамы.

Если же физические кондиции не позволяют вам совершить восхождение или просто лень, отправляйтесь гулять по улицам городка. Гуатапе — это полный восторг, история о том, как люди сами себе устроили праздник.

Часто его называют городом цоколей. Дело в том, что цокольные этажи каждого дома художественно расписаны по-своему. Где-то это сценки из истории, где-то дети играют в футбол, где-то пасутся овечки и распускаются цветочки. В общем целая картинная галерея под открытым небом.

Но не только цоколи, сами дома выкрашены в яркие приятные глазу цвета: расписаны балконы, ставни, двери. И не абы как, не аляповато, а с большим вкусом, действительно здорово.

Через семь минут прогулки невольно улыбаешься. Вот улица, сплошь защищенная сверху обычными разноцветными зонтами, вот дворик, где памятник большой рыбе, наверное, той самой Батолито. Иногда начинаешь путать цветы настоящие и нарисованные.

По вечерам на центральной площади, где полно открытых кафешек, люди очень красиво поют, танцуют сальсу. Веселятся в ожидании, когда их город назовут самым красивым в мире, по слухам, скоро.