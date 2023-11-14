ЦБ выпустил памятные монеты с логотипами ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива»

Центральный банк (ЦБ) России выпустил в обращение памятные серебряные монеты серии «Российский спорт» номиналом 1 рубль. На них изображены логотипы спортивных клубов ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив».

«Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант»,— говорится в сообщении регулятора.

В материале сказано, что монеты изготовлены качеством «пруф». Тираж — 10 тыс. штук каждая.

16 октября Центробанк показал и ввел в обращение обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Через два дня регулятор сообщил об остановке выпуска купюры в 1000 рублей из-за критики со стороны Русской православной церкви — на изображении купола Введенской церкви отсутствовал крест. 27 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что переделанный дизайн банкноты представит в 2024 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Перестройка идет к банкоматам».