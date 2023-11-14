«Теннисисты во время этого турнира никогда не экономят силы»

Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева на старте Nitto ATP Finals в Турине. Встреча лучших российских теннисистов завершилась со счетом 6:4, 6:2. Но поражение Рублева все равно оставляет ему шансы на выход в финальную сетку розыгрыша. Тонкости итогового турнира изучал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Итоговый турнир серьезно отличается от всех теннисных соревнований ATP. Здесь участвует всего восемь человек, лучших в мире на данный момент. При этом используется групповая система, как в футболе. Так что даже в случае поражения на групповой стадии у спортсмена остаются шансы на успех.

Отдельная история — деньги: суммы, которые здесь могут заработать теннисисты, не снились даже турнирам Большого шлема. Например, победитель Уимблдона испанец Карлос Алькарас получил €2,7 млн. Теннисист же, который возьмет верх в Турине, может заработать €4,8 млн.

Правда, на такую сумму можно будет рассчитывать, если выиграть все пять матчей. Но в целом организаторы не скупятся: в Турине даже запасные игроки, которые обычно вообще не появляются на корте, получают по €150 тыс.

Те же, кто попал в основную сетку, даже не одержав ни одной победы, в любом случае получат около €350 тыс. Кроме финансирования, итоговый турнир отличается от любого другого тем, что теннисисты здесь никогда не экономят силы. Об этом рассказал победитель Nitto ATP Finals 2009 года Николай Давыденко: «Уже волнения не так много, пытаешься показать максимально лучший теннис, стараешься не экономить силы на будущее. Спортсмены вытаскивают из себя все возможное».

Еще один российский теннисист Даниил Медведев становился лучшим в 2020-м. Сейчас он снова пытается взять эту вершину. Вместе с ним на кортах Турина играет и Андрей Рублев. К сожалению, россияне попали в одну группу, но благодаря системе розыгрыша оба могут выйти полуфинал, несмотря на очное противостояние на старте.

Теннисистам еще предстоят матчи с испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым. Но эти соперники нашим соотечественникам по плечу, считает заслуженный тренер России Борис Собкин: «Они вполне конкурентоспособны.

Я расцениваю шансы всей восьмерки примерно одинаково, правда, с некоторым разбросом. Но не думаю, что у кого-то, включая Джоковича, очень серьезный разрыв в перспективах на выигрыш».

К тому, же в красной группе, где играют россияне, нет главного фаворита турнира Новака Джоковича. Серб начал турнир с победы над датчанином Хольгером Руне. Но с кем-то из российских теннисистов Джокович может встретиться только в решающих матчах на вылет.

Стоит сказать, что интерес к итоговому турниру в Италии запредельный. Попасть на любой матч сложно. На встречу Медведев—Рублев все билеты были проданы, рассказал теннисный обозреватель “Ъ” Евгений Федяков, который сейчас работает в Турине:

«Оба матча 13 ноября прошли с аншлагами. Что касается наших игроков, то здесь очень доброжелательная атмосфера. Кроме того, многие отмечают, что в этом году нет ни одного североамериканца. Но это все уже проходит фоном, это не главное, все-таки главное — теннис».

К сожалению, увидеть на российских телеканалах итоговый турнир по понятным причинам нельзя, но найти трансляцию в интернете труда не составит, например, в тематических группах VK. Финал турнира состоится уже воскресенье, 19 ноября.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".