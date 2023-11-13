Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани

Бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило грузинское информационное агентство Interpressnews со ссылкой на членов его семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тенгиз Китовани в 1999 году

Фото: Reuters Тенгиз Китовани в 1999 году

Фото: Reuters

Тенгиз Китовани занимал пост министра обороны Грузии в 1992–1993 годах. Участвовал в свержении первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, после чего стал членом военного совета страны. В 1992–1993 годах Китовани участвовал в боевых действиях в Абхазии. До 1995-го был депутатом грузинского парламента третьего созыва.

В 1996-м Тенгиза Китовани приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в организации незаконного формирования. Через четыре года его помиловали в связи с ухудшением здоровья. В 2000-х он жил в России, а в 2012-м вернулся в Грузию.