Жена погибшего в ДТП спикера Североуральска скончалась в больнице

В 23-й больнице Екатеринбурга скончалась Наталья Ильина, жена председателя гордумы Североуральска Виктора Ильина, вместе с которым 7 ноября попала в аварию. Об этом «Ъ-Урал» сообщила депутат думы Североуральска Ольга Коптяева.

«Наталья умерла в реанимации, не приходя в сознание. Ей сделали две операции. Врачи боролись за ее жизнь. У нее остался единственный сын», - сказала госпожа Коптяева.

Напомним, авария произошла во вторник, 7 ноября, на 16-м километре трассы Серов — Краснотурьинск — Североуральск. В результате ДТП водитель Hyundai Solaris от несовместимых с жизнью травм скончался на месте. В Краснотурьинскую городскую больницу доставили с травмами различной степени тяжести женщину-пассажира иномарки и водителя Lada Priora.

Прощание с председателем гордумы Виктором Ильиным прошло в Североуральске 10 ноября на площади Мира. Проводить его в последний путь пришли сотни людей, на церемонии прощания присутствовал почетный караул.

Виталий Красиков, Полина Хабарова

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