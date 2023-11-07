В ДТП на уральской трассе погиб спикер думы Североуральска Виктор Ильин

В аварии на трассе в Свердловской области погиб председатель думы Североуральска Виктор Ильин. Об этом «Ъ-Урал» сообщила начальник аппарата гордумы Татьяна Хатюхина.

Сегодня на 15 км трассы Серов — Краснотурьинск — Североуральск столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. В результате аварии погиб один человек, еще два пострадали. Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, в октябре 2021 года спикер гордумы Североуральска Елена Балбекова скончалась на 53-м году жизни. По данным СМИ, женщина покончила жизнь самоубийством. В марте 2022 года на 58-м году жизни скончался председатель гордумы Североуральска Александр Злобин.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте