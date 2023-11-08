Спикер погиб по дороге

Председатель думы Североуральска Виктор Ильин погиб в аварии на трассе на севере Свердловской области. Ему был 61 год. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Виктор Ильин стал третьим погибшим спикером думы Североуральска с 2021 года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Ильин возглавил думу Североуральска в 2022 году

Фото: соцсети Виктор Ильин возглавил думу Североуральска в 2022 году

Фото: соцсети

ДТП, в котором погиб спикер думы Североуральска Виктор Ильин, произошло во вторник, 7 ноября, на 16-м километре трассы Серов — Краснотурьинск — Североуральск. По предварительным данным ГИБДД, водитель Lada Priora при осуществлении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Hyundai Solaris, который ехал навстречу. В результате ДТП водитель Hyundai Solaris от несовместимых с жизнью травм скончался на месте. В Краснотурьинскую городскую больницу доставили с травмами различной степени тяжести женщину-пассажира иномарки и водителя Lada Priora.

Водителем Hyundai Solaris оказался спикер думы Североуральска Виктор Ильин, а пассажиром его супруга. Депутат думы Североуральска Ольга Коптяева рассказала «Ъ-Урал», что они ехали с женой в командировку. По ее словам, автомобиль принадлежал супруге спикера. «Если бы они ехали на его Land Cruiser, он бы остался жив. Виктор Ильин очень опытный и аккуратный водитель»,— отметила госпожа Коптяева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место ДТП, в котором погиб спикер думы Североуральск Виктор Ильин

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Место ДТП, в котором погиб спикер думы Североуральск Виктор Ильин

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Виктор Ильин с 2012 года избирался депутатом думы Североуральска пятого, шестого и седьмого созывов. В 2022 году депутаты гордумы избрали господина Ильина на пост спикера. «Виктор Ильин в своей депутатской деятельности много внимания уделял работе с избирателями. В отношениях с гражданами проявлял чуткость и внимание к их нуждам, оперативно помогал в решении всех проблем и насущных вопросов избирателей»,— сообщили на сайте гордумы.

Депутат думы Североуральска Егор Николаев рассказал «Ъ-Урал», что решительность Виктора Ильина позволяла «отстаивать интересы жителей». «Его избрали председателем со словами “добро победило”. Поэтому сейчас только одна мысль: “так не должно было быть”»,— сказал он. Ольга Коптяева отметила, что господин Ильин разъяснял депутатам сложные вопросы и не навязывал свою позицию. «Он всегда был доступен 24/7. У него не было ограничений для приема граждан. Люди могли обратиться к нему за помощью, и Виктор Ильин выезжал к ним в любое время»,— подчеркнула она.

Исполнять обязанности спикера будет заместитель председателя думы Марина Ус, рассказала «Ъ-Урал» начальник аппарата думы Североуральска Татьяна Хатюхина.

Виктор Ильин стал третьим погибшим спикером думы Североуральска за три года. В 2021 году СМИ сообщили о самоубийстве Елены Балбековой, которая занимала пост председателя гордумы с 2017 года. Сменивший ее Александр Злобин скоропостижно скончался на 58-м году жизни в 2022 году.

Василий Алексеев