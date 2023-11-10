В Североуральске простились со спикером гордумы, погибшим в ДТП

В Североуральске на площади Мира прошло прощание с председателем гордумы Виктором Ильиным, который погиб в аварии на трассе на севере Свердловской области, сообщил «КП-Екатеринбург». По данным издания, проводить в последний путь господина Ильина пришли «сотни людей», на церемонии прощания присутствовал почетный караул.

Прощание с Виктором Ильным должно было пройти в ДК «Современник», однако по просьбе родственников погибшего панихиду перенесли на центральную площадь города.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил телеграмму в администрацию Североуральска с соболезнованием о смерти Виктора Ильина. «Спикера думы знали и уважали как яркого политика, энергичного и деятельного человека с активной гражданкой позицией, ответственного и целеустремленного руководителя, который направлял свою волю, знания и опыт на решение проблем и чаяний уральцев», — написал глава региона.

Телеграммы с соболезнованием также направили депутат Госдумы Сергей Бидонько, председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и депутаты регионального парламента.

Напомним, авария произошла во вторник, 7 ноября, на 16-м километре трассы Серов — Краснотурьинск — Североуральск. По предварительным данным ГИБДД, водитель Lada Priora при осуществлении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Hyundai Solaris, который ехал навстречу.

В результате ДТП водитель Hyundai Solaris от несовместимых с жизнью травм скончался на месте. В Краснотурьинскую городскую больницу доставили с травмами различной степени тяжести женщину-пассажира иномарки и водителя Lada Priora.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте