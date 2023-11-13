Посол Израиля в РФ назвал антисемитами участников пропалестинских демонстраций

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что проходящие по всему миру демонстрации в поддержку Палестины являются примером «нового антисемитизма». По его словам, участники подобных акций отрицают право Израиля на существование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бен Цви

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бен Цви

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это не промусульманские "давайте будем спасать мусульман", а именно против Израиля, против евреев. Это не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это — новый вид антисемитизма»,— сообщил дипломат журналистам (цитата по РБК).

По его словам, особое беспокойство у израильских властей вызывает звучащий на акциях лозунг «От реки до моря Палестина будет свободной». В лозунге господин Бен Цви увидел призыв к уничтожению Израиля как государства. «Я должен сказать прямо: это не 1940-е годы. Мы в концлагерях и так умирать не будем. Мы будем защищаться, и это будет стоить врагу большую цену»,— подчеркнул израильский посол в РФ.

Господин Бен Цви также заявил, что не согласен с тем, что участники пропалестинских акций «выступают против войны». Он подчеркнул, что и в самом Израиле есть те, кто критикуют ввод войск в сектор Газа, и они проводят свои протестные митинги. «Но мы видим, что за границей на митингах идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре и слова "надо очистить мир". От кого? От чего? Это уже не против политики государства Израиль. Против политики государства Израиль, у нас внутри Израиля, слава Богу, [проходят] демонстрации»,— уточнил посол.

Акции в поддержку Палестины начали регулярно проходить по всему миру после начала военного конфликта между Израилем и радикальным движением «Хамас». Наиболее многочисленные демонстрации проводятся в исламских ближневосточных государствах — Иордании, Ливане, Йемене. Также акции проходят во многих европейских городах. Последняя серия акций состоялась 11 ноября. В Лондоне, по данным британских СМИ, в этот день состоялся крупнейший марш в поддержку Палестины с начала войны на Ближнем Востоке. Участие в нем приняли более 100 тыс. человек. Они требовали немедленного прекращения огня в секторе Газа, где, по данным палестинской стороны, с 7 октября погибли более 11 тыс. человек. Также акции в поддержку палестинцев прошли в США, Ирландии, Франции, Нидерландах, Италии, Бангладеш и Пакистане.

Подробнее о ситуации в зоне военного конфликта между Израилем и «Хамасом» читайте в публикации «Ъ» «Война за кто кого».

Александр Кислов