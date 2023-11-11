Сунак осудил нарушения порядка на акциях в поддержку Палестины в Лондоне

Премьер Великобритании Риши Сунак осудил «совершенно неприемлемые сцены насилия» на акциях в поддержку Палестины в Лондоне. Он также выступил против демонстраций символики движения «Хамас», которое признано террористическим в Великобритании.

Господин Сунак обвинил в нарушениях ультраправую «Лигу английской обороны» и связанные с ней группы. «Достойные осуждения действия меньшинства подрывали позиции тех, кто мирно выражал свои взгляды»,— написал премьер в соцсети X.

Риши Сунак осудил нападение на полицейских футбольных фанатов и членов крайне правых организаций. Полиция считает, что они приехали в Лондон, чтобы спровоцировать столкновения с мусульманами и левыми активистами, которые участвовали в пропалестинской акции. Господин Сунак заявил, что английские националисты и участники демонстрации с повязками «Хамаса» проявили неуважение к памяти британских военных в день Поминовения павших во Второй мировой войне и других конфликтах.

В Лондоне в субботу, 11 ноября, прошла самая многочисленная антивоенная акция протеста за 20 лет. В ней принимала участие коалиция Stop the War, которая в 2003 году вывела на улицы около 1,5 млн человек против вторжения НАТО в Ирак. По оценке полиции, в демонстрации приняли участие больше 300 тыс. человек. Кампания солидарности с Палестиной оценила число участников примерно в 500 тыс.

Леонид Уварчев