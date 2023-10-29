В Мадриде 10 тыс. человек собрались на митинг в поддержку палестинцев

В столице Испании Мадриде прошел митинг в поддержку палестинцев. По оценке правительства, на нем присутствовало 10 тыс. человек. Перед началом акции деятели культуры Испании опубликовали манифест под названием «Мы должны остановить войну. Ни геноцида, ни терроризма». Об этом сообщают газеты El Mundo и El Espanol.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes, Reuters Фото: Isabel Infantes, Reuters

«С этим манифестом мы хотим присоединиться к целому движению, которое сейчас является глобальным и отвергает войну, то, что происходит прямо сейчас в Палестине. Этот призыв обращен ко всем институтам, всем правительствам, всему международному сообществу»,— объяснила Нурия Суарес, представитель испанского экосоциалистического альянса Zero Cuts.

Как передает корреспондент «РИА Новости», демонстрация в Мадриде началась недалеко от вокзала Аточа. Акция проходит под лозунгами «Это была больница, а не военная база», «Палестина, свобода», «Это не война, это геноцид», «От реки до моря Палестина победит».

На митинг в Мадриде пришли лидер левого политического блока Sumar и второй вице-президент правительства Йоланда Диас, министр равенства Ирене Монтеро и министр по социальным правам и повестке 2030 Ионе Балерра.

18 октября пропалестинский митинг, на который пришли около 3 тыс. человек, прошел в Барселоне.

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября с нападения палестинских боевиков на израильские территории. За время конфликта, по последним данным, в секторе Газа погибли 8 тыс. человек (половина — дети), в Израиле — 1,4 тыс. человек.

О конфликте в регионе — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Анастасия Ларина