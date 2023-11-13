«РИА Новости»: Совфед может объявить дату выборов президента 13 декабря

Совет федерации может объявить дату президентских выборов 13 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте. Ожидается, что выборы назначат на 17 марта 2024 года.

Постановление о назначении выборов Совфед должен принять за 90–100 дней до выбранной даты. Близкие к администрации президента источники «Ъ» сообщали, что старт неформальной президентской кампании намечен на ноябрь. По данным собеседников «Ъ», внутриполитический блок Кремля уже рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. Сам он пока официально не объявлял о решении пойти на новый срок.

Подробности — в материале «Ъ» «Как в первый раз».

Лаура Кеффер