Песков: украинский след в подрыве «Северных потоков» проявляется все чаще

Расследующие взрывы на «Северных потоках» должны обратить внимание на «украинский след» и сделать результаты расследования публичными, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на информацию СМИ о том, что подрыв координировал бывший командир одной из частей сил специальных операций ВСУ полковник Роман Червинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Господин Песков во время пресс-колла рассказал, что в Кремле внимательно изучают всю информацию. По его словам, «украинские следы этой диверсии, террористического акта все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ». «В любом случае это повод для тех, кто ведет расследование, все-таки учитывать это и не "заматывать" эту тему, а стремиться объявить и сделать публичными результаты расследования, назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации, заказывал — все эти имена должны быть названы»,— сказал представитель Кремля.

Он также прокомментировал утверждения, что президент Украины Владимир Зеленский мог быть не в курсе подготовки атак на «Северные потоки». «Это, конечно, весьма тревожный знак должен быть, причем не только для нас, но и для стран коллективного Запада. Потому что если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, то это тревожно и тоже должно приниматься во внимание»,— добавил Дмитрий Песков.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция ведут совместное расследование инцидентов, но Россию присоединиться к нему не приглашали. О причастности господина Червинского к взрыву на прошлой неделе сообщили The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на украинских и европейских чиновников. 48-летний господин Червинский назвал эту информацию спекуляцией, которая «распространяется российской пропагандой без каких-либо оснований». С апреля он находится под арестом.

Лаура Кеффер