Forbes: россияне рассчитываются на криптобиржах картами подсанкционных банков

Несмотря на санкции, которые ввели популярные криптобиржи, россияне продолжают использовать для оплаты транзакций карты подсанкционных российских банков. Это следует из данных агрегатора p2p-сервисов Monetory.io, который приводит Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для анализа были взяты данные из открытых источников о расчетах различных платежных средств при купле-продаже стейблкоина USDT, привязанного к доллару, за рубли на p2p-сервисах бирж Binance, Bybit и Huobi. Период — с начала мая до начала ноября.

Клиенты криптобирж рассчитываются картами Сбербанка, ВТБ, «Тинькоффа», Альфа-банка, «Открытия», ПСБ, Росбанка, «Уралсиба», МТС-Банка, РСХБ и других подсанкционных банков. На биржах, которые официально не работают с банками из России, попавшими под ограничения, например, Bybit, пользователи указывают в ордерах в качестве платежного средства псевдонимы или скрывают название кредитной организации.

Как сообщает Forbes, на p2p-сервисе Bybit с мая по ноябрь на долю расчетов с использованием карт подсанкционных банков или банков со скрытыми названиями пришлось не менее 52% медианных объемов размещенных ордеров на продажу USDT и 47% медианного объема на покупку USDT. На бирже Huobi этот показатель составляет 56% и 64% соответственно, на бирже Binance — 10% и 25%.

Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса CommEX в конце сентября. 15 ноября биржа перестала поддерживать фиатные депозиты в российских рублях.

Анастасия Ларина