WP: «Хамас» планировал вовлечь в конфликт с Израилем другие страны

Боевики палестинского движения «Хамас» планировали еще одну волну атак на территорию Израиля, чтобы спровоцировать масштабный военный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке четырех стран Запада и Ближнего Востока.

Источники издания утверждают, что «Хамас» рассчитывал, что очередное нападение «вызовет мощный ответ Израиля», что спровоцирует масштабный конфликт при участии арабских стран Ближнего Востока. Для этого, по словам собеседников газеты, боевики имели достаточно продовольствия, боеприпасов и снаряжения, чтобы пробыть в Израиле несколько дней.

При успехе атак они должны были продвигаться вглубь Израиля и наносить удары по крупным городам. По словам двух высокопоставленных сотрудников разведки ближневосточных стран и одного бывшего чиновника США, одно подразделение «Хамаса» имело разведывательную информацию и карты, свидетельствующие о намерении продолжить наступление до границы Западного берега.

Высокопоставленный представитель «Хамаса» Али Бараке говорил, что движение ожидало большего сопротивления от Израиля во время атаки 7 октября. По его словам, даже в самом «Хамасе» были шокированы масштабами операции.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на близкий к «Хамасу» источник, застать врасплох армию Израиля группировке позволили продолжительная подготовка и «кампания обмана». По данным агентства, «Хамас» стремился убедить руководство Израиля в том, что экономическая стабильность для сектора Газа важнее завоевания израильских территорий.

Во время атаки боевиков «Хамас» на Израиль всего за несколько дней погибли 1,4 тыс. человек. В заложники были взяты более 100 человек. После этого Израиль атаковал сектор Газа и начал наземную операцию в анклаве. В результате ответных атак Израиле в секторе Газа, по последним данным, погибли 11 тыс. человек.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Анастасия Ларина