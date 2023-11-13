Из Тюмени запустили прямые рейсы в Таиланд

Из аэропорта Рощино в Тюмени запустили прямые рейсы Тюмень — Пхукет (Таиланд), сообщили в пресс-службе аэропорта. Полетная программа стартовала 11 ноября: рейс ZF 4159 авиакомпании Azur Air вылетел по расписанию на самолете Boeing 767. Полеты осуществляются в рамках чартерной программы совместно с туроператорами.

Напомним, полетная программа рассчитана до 24 марта следующего года. Ранее «Аэрофлот» запустил рейсы на Пхукет из Екатеринбурга — полеты стартовали с 30 октября. У этой же авиакомпании в октябре произошел сбой в системе, из-за которой билеты на остров продавали по заниженной цене. Уже после продажи билетов авиакомпания аннулировала их. Туристы планировали подавать на компанию в суд.

Ирина Пичурина

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