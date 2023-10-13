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Azur Air с 10 ноября запустит прямые рейсы из Тюмени на Пхукет

Авиакомпания Azur Air с 10 ноября начнет летать по маршруту Тюмень — Пхукет (Таиланд). Как сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино, полетная программа рассчитана до 24 марта 2024 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается, что рейсы будут чартерными, а билеты будут входить в пакетные туры. Первый вылет на Boeing 767 из аэропорта Тюмени будет осуществлен в пятницу,10 ноября, в 21:00. Прибытие на остров Пхукет — в 12:30 (по местному времени).

Напомним, авиакомпания Utair запустила прямые рейсы по направлению Тюмень — Дубай. Авиакомпания «Аэрофлот» также впервые запустит регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет 30 октября.

Полина Хабарова

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