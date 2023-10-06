«Аэрофлот» впервые запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые запустит регулярные прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет 30 октября. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, полеты на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 будут выполняться дважды в неделю, продажа билетов открыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остров Пхукет

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Остров Пхукет

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Осенью и зимой вылеты из Екатеринбурга на Пхукет будут по понедельникам и четвергам. Обратный вылет — по понедельникам и пятницам.

Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в который «Аэрофлот» будет летать из Екатеринбурга. Со 2 октября авиакомпания начала выполнять рейсы в Бангкок. Вылеты из Екатеринбурга проходят по понедельникам — в 10:30, по пятницам — в 04:30. Отправление из Бангкока по понедельникам в 01:20, по четвергам — в 06:30. Время в пути составляет восемь часов.

Ева Коршунова

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