Франция хочет, чтобы Украина получала гаубицы не из арсеналов, а за счет фонда

Французское правительство ведет переговоры с Украиной, чтобы Киев закупал новые гаубицы за счет специального фонда поддержки, сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. Он объяснил, что в таком случае Парижу не придется передавать оружие из арсеналов.

«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов»,— сказал господин Лекорню телеканалу LCI (цитата по ТАСС).

Министр напомнил что военная помощь Киеву от Парижа достигла €3 млрд. В фонд поддержки Украины из бюджета Франции выделено €200 млн. Киев может тратить эти деньги на закупку новых вооружений у французских производителей. По словам господина Лекорню, Франция сосредоточилась на двух направлениях поддержки: обеспечение средствами противовоздушной обороны и оборудованием для сухопутных войск, включая артиллерию и транспорт. Производство гаубиц Caesar возросло с двух единиц в месяц до начала конфликта до шести. Киеву переданы 49 гаубиц: 30 французских и 19 датских.

Себастьен Лекорню считает, что время для переговоров Украины и России еще не настало. По его мнению, контрнаступление Киева «продвигается тяжело», Украине может потребоваться вдвое или втрое больше сил, чем у российской армии, чтобы прорвать линию обороны и удержать позиции. Как считает министр, ближайшие недели станут «критически важными».

Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявлял, что следующий месяц будет решающим в конфликте России и Украины. По его мнению, время для переговоров еще не пришло, но президент не исключил, что оно может наступить в будущем.

О ситуации с возможными переговорами — в материале «Ъ» «Военно-избирательная кампания».

Леонид Уварчев