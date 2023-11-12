В Энгельсе новый ледовый дворец за выходные посетили более 1,2 тысячи человек

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области отчиталось в официальном Telegram-канале об открытии в Энгельсе ледового дворца «Айсберг». За выходные объект посетили свыше 1,2 тыс. человек.

«Дети и взрослые смогли первыми оценить качество льда, а также комфортные раздевалки. Для удобства жителей на ледовой арене организован пункт проката и заточки коньков», — говорится в релизе. Уточняется, что это первая в городе ледовая арена с круглогодичным льдом.

В понедельник в «Айсберге» пройдут занятия местных спортивных школ, ученикам среднеобразовательных учреждений лед будет доступен во внеурочное время. Расписание можно найти на сайте ледового дворца.

Жители города могут приходить на каток в выходные — на массовые катания. Ледовый дворец расположен на ул. Садовая.

О необходимости открыть «Айсберг» в эти выходные заявил в начале недели приехавший с рабочим визитом в регион спикер Государственной думы Вячеслав Володин. За пару дней до выхода в отпуск соответствующее обещание дал подследственный глава района Дмитрий Плеханов. Отдыхать господин Плеханов отправился в день выхода на «Первом канале» программы «Мужское/Женское», героями которой стали жильцы местного аварийного общежития.

Дарья Васенина

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