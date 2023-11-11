СКР возбудил дело о теракте после схода с рельсов 19 вагонов в Рязанской области

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (СКР) возбудили уголовное дело о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатых веществ (п. «а» ч. 3 ст. 222.1) после схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области.

По данным следствия, сегодня, 11 ноября, в 07:12 на 190-м км третьего главного пути перегона станций Рыбное—Блокпост 204 км подорвалось самодельное взрывное устройство. В результате с рельсов сошли вагоны поезда, следовавшего от станции Титан до станции Юльевка.

Как отмечает СКР, после инцидента оказались повреждены 15 вагонов, причиненный ущерб устанавливается. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР утром сообщало, что в результате пострадали машинист и его помощник.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточняла, что состав перевозил минеральные удобрения. РЖД создала штаб для координации действий по ликвидации последствий аварии. Угрозы экологии нет, отмечали в руководстве Московской железной дороги.

Лусине Баласян