МЧС: более 60 россиян эвакуированы из сектора Газа в Египет

МЧС сообщило об эвакуации более 60 россиян из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. По данным ведомства, сейчас они находятся на территории Египта.

Ранее сегодня, 12 ноября, МЧС сообщило о начале эвакуации россиян из сектора Газа. В сообщении ведомства говорилось, что все граждане России, пересекшие границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС. На границе сотрудники МЧС оказывают людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой.

По данным дипмиссии РФ в Палестине, в Газе находятся более 500 граждан России, из которых около 300 — несовершеннолетние.

Полина Мотызлевская