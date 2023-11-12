Иордания снова сбросила на парашютах гуманитарную помощь для Газы

Военно-воздушные силы Иордании во второй раз сбросили гуманитарную помощь иорданской больнице на территории сектора Газа с помощью парашютов. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на иорданских военных.

Первый раз Иордания сбросила помощь на парашютах в ночь на понедельник, 6 ноября. Об этом сообщал король Абдалла II.

Война Израиля и «Хамаса» в секторе Газа длится с 7 октября. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стали 1,2 тыс. израильтян, были ранены 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. В секторе Газа погибло уже больше 10,8 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 26,9 тыс. человек ранены. Сектор Газа находится в блокаде. Агентства ООН фиксируют катастрофическую ситуацию в анклаве.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Леонид Уварчев