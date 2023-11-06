Иордания сбросила на парашютах гумпомощь в Газе

Иорданские Военно-воздушные силы доставили партию медицинской помощь для палестинцев в секторе Газа. Самолеты сбросили груз с медикаментами на парашютах, сообщил король Иордании Абдалла II.

«Наши летчики сумели сбросить груз с медикаментами для иорданского полевого госпиталя, который продолжает круглосуточную работу в Газе»,— написал король в соцсети X. Абдалла II выразил поддержку пострадавшим палестинцам.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стали 1,4 тыс. израильтян, были ранены 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. Погибли уже около 9,5 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 24,2 тыс. человек ранены. Повреждено больше 6 тыс. домов, 1,5 млн жителей сектора Газа вынуждены были покинуть дома.

Леонид Уварчев