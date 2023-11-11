Reuters: ОАЭ намерены сохранять отношения с Израилем, несмотря на войну в Газе

Власти Объединенных Арабских Эмиратов планируют поддерживать дипломатические отношения с Израилем, несмотря на нарастающую напряженность из-за гибели мирных жителей в секторе Газа. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным агентства, правительство ОАЭ надеется повлиять на действия Израиля в ходе войны с палестинским движением «Хамас», при этом «защищая свои интересы». Как сообщили источники, ОАЭ также планируют смягчить позицию арабских стран, чтобы сохранить возможность широкого диалога после окончания боевых действий.

Источники уточнили, что ОАЭ не планируют разрывать дипотношения с Израилем, однако не исключили такой возможности в случае эскалации конфликта. Между тем дипломат из стран Ближнего Востока отметил, что ОАЭ не хочет терять устойчивые экономические и военные связи с Израилем.

16 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые после начала конфликта поговорил по телефону с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию в регионе. Власти ОАЭ, отмечает Reuters, публично осуждали действия Израиля в Газе и призывали остановить насилие.

О действиях Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ FM» «Израиль рассчитывает на сектор».

Лусине Баласян