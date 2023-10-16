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Коммерсантъ FM
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Нетаньяху поговорил с лидером ОАЭ впервые после начала конфликта с «Хамасом»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне вечером поговорил по телефону с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. О разговоре сегодня сообщила канцелярия израильского премьера. Это первая беседа лидеров двух стран с начала войны Израиля и «Хамаса» 7 октября.

«Вчера вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайдом. Лидеры обсудили региональные события, начавшиеся в результате кровавого нападения «Хамаса» на граждан Израиля»,— говорится в сообщении канцелярии.

ОАЭ стали последней страной, которую посетил госсекретарь США Энтони Блинкен во время турне по странам Ближнего Востока для урегулирования военного конфликта Израиля и «Хамаса». Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что именно правительство ОАЭ предостерегло Сирию от вмешательства в конфликт между Израилем и «Хамасом».

Подробнее об усилиях Энтони Блинкена урегулировать конфликт — в материале «Энтони Блинкен кружит по Ближнему Востоку».

Анастасия Ларина

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