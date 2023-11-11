КНР и Россия за день вывезли по мосту через Амур почти 500 туристов

Застрявших на границе 346 граждан КНР вывезли на автобусах из Благовещенска в Хэйхэ по международному автомобильному мосту через Амур. Об этом сообщил минтранс Приамурья. В обратную сторону — из Хэйхэ в Благовещенск — отправились 152 россиянина.

По данным ведомства, паспортный контроль в Хэйхэ прошли все 152 россиянина, готовые выехать сегодня, 11 ноября. Через смешанные пункты пропуска «Благовещенск» и «Хэйхэ» продолжаются перевозки судами на воздушной подушке.

«Вывоз граждан — экстренный. Российским гражданам в период межсезонья настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Китай без острой необходимости»,— добавили в минтрансе.

Как сообщали туристы, проблемы с пассажирскими перевозками на границе возникли еще 3 ноября: теплоход из Благовещенска не смог причалить к китайскому берегу из-за льда. Позднее власти Приамурья объявили о приостановке перевозок в связи с гидрологической обстановкой.

Лусине Баласян