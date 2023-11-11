Ермак попросил помощника Байдена ускорить поставки оружия

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Господин Ермак попросил Вашингтон ускорить поставки вооружения Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Андрей Ермак проинформировал собеседника об актуальной ситуации на самых горячих участках фронта, в частности об оборонных операциях и наступательных действиях украинских войск. Он отметил необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов для успешной защиты украинских земель от российских захватчиков»,— говорится в пресс-релизе на сайте Владимира Зеленского.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и «важность избежать эскалации и жертв среди мирных людей» на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Также был продолжен диалог по реализации предложенной Украиной формулы мира.

В начале ноября Politico сообщило, что украинские власти «умоляют» США поставить больше оружия, чтобы Россия не смогла в обозримой перспективе достичь каких-либо успехов на поле боя.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер