Frank Media: Газпромбанк может попасть под санкции ЕС

Депутаты Европарламента (ЕП) призвали ввести санкции против Газпромбанка, его «дочек», членов советов директоров и руководства, сообщает Frank Media. Эту инициативу включили в резолюцию об эффективности антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), принятую 9 ноября.

Сотрудник пресс-службы ЕП Виктор Альмквист уточнил, что голосование по этой теме проводили путем поднятия руки, поэтому неизвестны точные данные о том, сколько парламентариев поддержали идею. Какую юридическую силу имеет призыв ввести санкции против банка и в какие сроки могут реализовать ограничения, неизвестно.

Согласно тексту резолюции, депутаты ЕП недовольны подходами Брюсселя к выработке и применению санкций против России. Они выразили беспокойство в связи с тем, что существует множество лазеек для обхода ограничений, а также раскритиковали меры, направленные на российскую энергоресурсную отрасль.

Против Газпромбанка не вводились жесткие санкции ЕС и США, благодаря чему банк пока может проводить расчеты за рубежом. Как сообщал EuObserver, Польша и страны Балтии еще в апреле призвали ЕС отключить банк от SWIFT.

Подробнее о позиции ЕП — в материале «Ъ» «Статья за дискредитацию санкций».

Лаура Кеффер