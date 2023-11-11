Венгрия требует от ЕК принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Венгрия обратилась в Европейскую комиссию с требованием принять меры против Болгарии в связи с введением налога на транзит российского газа. Будапешт считает это нарушением законов Евросоюза и отмечает, что налог был введен без консультаций с Венгрией.

Министр по делам в ЕС Янош Бока в видеоролике в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил, что направил письмо в Еврокомиссию, чтобы инициировать процедуру о нарушении законодательства. «Налог Болгарии серьезно угрожает энергетической безопасности Венгрии и всего региона»,— сказал господин Бока (цитата по Associated Press). Если ЕК не инициирует процедуру, Венгрия обратится в Европейский суд.

Парламент Болгарии в середине октября ввел дополнительный сбор в размере 20 левов (около €10) в пересчете за 1 МВт•ч на транзит российского газа по своей территории. Власти пояснили, что целью повышения налога стало «справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет». Через территорию Болгарии проходит сухопутное продолжение газопровода «Турецкий поток», по которому топливо поступает в Венгрию и Сербию. Белград также раскритиковал решение Софии.

Леонид Уварчев