Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Венгрия требует от ЕК принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Венгрия обратилась в Европейскую комиссию с требованием принять меры против Болгарии в связи с введением налога на транзит российского газа. Будапешт считает это нарушением законов Евросоюза и отмечает, что налог был введен без консультаций с Венгрией.

Министр по делам в ЕС Янош Бока в видеоролике в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил, что направил письмо в Еврокомиссию, чтобы инициировать процедуру о нарушении законодательства. «Налог Болгарии серьезно угрожает энергетической безопасности Венгрии и всего региона»,— сказал господин Бока (цитата по Associated Press). Если ЕК не инициирует процедуру, Венгрия обратится в Европейский суд.

Парламент Болгарии в середине октября ввел дополнительный сбор в размере 20 левов (около €10) в пересчете за 1 МВт•ч на транзит российского газа по своей территории. Власти пояснили, что целью повышения налога стало «справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет». Через территорию Болгарии проходит сухопутное продолжение газопровода «Турецкий поток», по которому топливо поступает в Венгрию и Сербию. Белград также раскритиковал решение Софии.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...