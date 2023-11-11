Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Всех пострадавших вывезли с места авиапроисшествия с самолетом Ан-2 на Чукотке

Трех человек с самолета Ан-2, который пропал на Чукотке, эвакуировали с места авиапроисшествия. За пострадавшими прибыл санитарный борт. Власти до сих пор не раскрыли, что произошло с самолетом.

Пассажира и капитана доставили в артель «Шахтер», третий человек, находившийся на борту, доставлен на базу «Полярный», сообщил глава Чукотки Владислав Кузнецов в Telegram. Всем оказана первичная медицинская помощь с удаленным консультированием специалистов окружной больницы.

Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей «Шахтер» для транспортировки капитана и пилота самолета в лечебное учреждение. На борту фельдшер санитарной авиации и врач реаниматолог. Третий пострадавший получил ушибы мягких тканей и отказался от эвакуации санитарным рейсом.

Ан-2 перестал выходить на связь утром 10 ноября. Самолет летел по маршруту Певек—АС Полярный—Певек. Ан-2 был обнаружен спустя несколько часов. Самолет принадлежит компании «Авиапартнер» из Самарской области. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...