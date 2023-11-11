Всех пострадавших вывезли с места авиапроисшествия с самолетом Ан-2 на Чукотке

Трех человек с самолета Ан-2, который пропал на Чукотке, эвакуировали с места авиапроисшествия. За пострадавшими прибыл санитарный борт. Власти до сих пор не раскрыли, что произошло с самолетом.

Пассажира и капитана доставили в артель «Шахтер», третий человек, находившийся на борту, доставлен на базу «Полярный», сообщил глава Чукотки Владислав Кузнецов в Telegram. Всем оказана первичная медицинская помощь с удаленным консультированием специалистов окружной больницы.

Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей «Шахтер» для транспортировки капитана и пилота самолета в лечебное учреждение. На борту фельдшер санитарной авиации и врач реаниматолог. Третий пострадавший получил ушибы мягких тканей и отказался от эвакуации санитарным рейсом.

Ан-2 перестал выходить на связь утром 10 ноября. Самолет летел по маршруту Певек—АС Полярный—Певек. Ан-2 был обнаружен спустя несколько часов. Самолет принадлежит компании «Авиапартнер» из Самарской области. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Леонид Уварчев