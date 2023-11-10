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Коммерсантъ FM
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Пропавший на Чукотке Ан-2 обнаружен

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден, пилоты и пассажир живы. Они получили ранения различной степени тяжести и в ближайшее время будут транспортированы санитарным рейсом в артель Шахтерский.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Во время обнаружения на борту находилось 2 человека (второй пилот и пассажир). Капитан судна в пешком отправился для поиска места связи. В настоящее время за капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Перевозивший груз самолет Ан-2, на борту которого находились двое пилотов и пассажир, перестал выходить на связь утром 7 ноября. Поиски пропавшего самолета велись на Чукотке как на земле, так и с воздуха, однако позже отправленный на поиски вертолет отозвали из-за погодных условий — в районе наблюдался ливневый снег, метель и ветер с порывами до 20 м/c. Воздушное судно принадлежит компании «Авиапартнер» из Самарской области. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 Уголовного кодекса РФ).

Александр Кислов

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