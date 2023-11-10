Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал на Чукотке

Самолет Ан-2, перевозивший груз, перестал выходить на связь в районе Чукотки. Об этом представители МЧС и дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфаксу». На борту были два члена экипажа и один пассажир. Начались поиски самолета.

«Самолет вылетел по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и по времени посадки не вышел на связь»,— сообщили в МЧС агентству ТАСС. По данным агентства, самолет принадлежит компании «Стриж авиа».

МЧС известны последние координаты Ан-2, но пока найти самолет или установить с ним связь не удалось. Его ищут спасатели и волонтеры на вездеходах. На поиски также вылетел вертолет Ми-8. Позднее стало известно, что вертолет со спасателями отозвали из-за непогоды.

Анастасия Ларина