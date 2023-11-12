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Коммерсантъ FM
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ПИФы для консерваторов

Особенности инвестиций в фонды денежного рынка

С начала года международные инвесторы вложили в фонды денежного рынка свыше $1 трлн, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research. В общем тренде действуют и российские частные инвесторы: их чистые вложения в отечественные аналоги с начала года превысили 91 млрд руб. Инвесторов привлекают защитные свойства таких инвестиций на фоне роста ключевой ставки. Однако у таких инвестиций должен быть небольшой горизонт инвестирования, так как долгосрочно они проигрывают более рисковым стратегиям.

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Уход от риска

Российские инвесторы активно наращивают вложения в паевые фонды денежного рынка. По оценке «Ъ», основанной на данных Investfunds, в октябре чистый приток средств в такие ПИФы составил почти 39 млрд руб., что на 16 млрд руб. больше привлечений месяцем ранее. Всего с начала года пайщики инвестировали в них свыше 91 млрд руб., или 88% от суммарного объема средств, вложенных во все розничные фонды (открытые и биржевые). При этом три четверти всего объема поступило в такие ПИФы в последние три месяца.

Популярность таких инвестиций начала расти на фоне резкого повышения ключевой ставки. ЦБ в августе поднял ее сразу на 350 базисных пунктов, до 12%. И в последующие месяцы поднимал ее еще три раза — до 15%. В минувший четверг, 9 ноября, на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024–2026 годах глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила еще одно повышение до конца года. «Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение. Но потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку»,— отметила она.

Краткий путь

Растущий интерес к этим самым консервативных инструментам фондового рынка связан с целью переждать волатильность на долговом рынке, вызванную подъемом ключевой ставки. БОльшая доля активов таких ПИФов вложена в краткосрочные инструменты денежного рынка, в частности сделки обратного репо с центральным контрагентом, обеспеченным клиринговыми сертификатами участия. Ставки по таким инструментам движутся вслед за ключевой ставкой. По данным Московской биржи, на минувшей неделе ставки обратного однодневного репо находились на уровне 14,2–14,3% годовых. Четыре месяца назад, до первого в этом году повышения ключевой ставки, доходности операций репо составляла 7,0–7,7% годовых.

«Ставки денежного рынка формируются под влиянием ключевой ставки, но могут отклоняться от нее под воздействием уровня ликвидности в банковском секторе и особенностей усреднения обязательных резервов коммерческих банков в ЦБ»,— отмечает старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.

Есть немногочисленная группа фондов, которые вкладывают средства в депозиты и короткие государственные и корпоративные облигации. «Фонды, которые содержат короткие облигации, показывают в последние месяцы несколько более слабую динамику, чем инвестиции в обратное репо, на фоне роста доходностей по краткосрочным облигациям»,— отмечает Владислав Данилов. При таких инвестициях важно обращать внимание на структурные фонды: чем надежнее эмитенты, тем ниже риск просадки котировок в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Контроль за расходами

При выборе фондов стоит внимательно смотреть не только на инвестиционную декларацию фонда, но и на размер сопутствующих расходов, которые могут оказать существенное влияние на итоговый результат. Суммарная комиссия (вознаграждение УК, инфраструктурные и прочие расходы) по биржевым фондам составляет 0,34–0,50%, по открытым фондам может достигать 1,8%. Стоит учитывать, что при погашении паев открытых фондов возможна скидка, которая в зависимости от срока владения может доходить до 2%. Эта комиссия не взимается при торговле БПИФов, но в данном случае возникает брокерская комиссия.

Граждане рекордно вложились в ПИФы денежного рынка

При покупке БПИФов директор по инвестициям УК «Эра инвестиций» Иван Лавриненко советует смотреть в том числе на спрэд между покупкой и продажей. «У некоторых фондов он может быть достаточно существенным, чтобы повлиять на решение об использовании этого инструмента»,— отмечает он.

Фонды для передышки

Однако такие фонды предназначены для временного размещения средств и не подходят для длительных инвестиций, так как из-за меньшей волатильности могут проигрывать не только фондам акций, но и фондам облигаций. По данным Investfunds, за последние три месяца фонды денежного рынка принесли пайщикам доход на уровне 1,4–3,2%, а с начала года — 5,5–7,3%. За три месяца стоимость паев большей часть фондов рублевых облигаций просела на 2–4%, но на годовом горизонте некоторые из них показали рост на 8–11%. При этом вложения в фонды российских акций выросли соответственно на 3–15% и 35–100%. По мнению директора департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктора Барка, интерес с фондов денежного рынка сместится в фонды облигаций по мере замедления инфляции и смягчения риторики ЦБ.

Виталий Гайдаев

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