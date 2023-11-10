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Коммерсантъ FM
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В Московской области произошла массовая драка на турнире по MMA

На турнире по боям смешанного стиля (ММА) в Московской области произошла массовая драка в зрительном зале, передает ТАСС. В потасовку вмешалась охрана и ОМОН. О пострадавших не сообщалось.

Инцидент произошел на турнире под эгидой Fight Nights в Live Arena в Новоивановском Одинцовского района. Изначально в драку вступили руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Впоследствии драка переросла в массовую с участием зрителей.

Леонид Уварчев

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