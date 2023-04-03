Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скоростной трамвай в Саратове будет идти до Поливановки без остановок

Несколько рейсов без остановок в день саратовский скоростной трамвай будет выполнять из Заводского района в расположенный в Ленинском районе поселок Поливановка. Об этом «Ъ» рассказали в пресс-службе городской администрации.

Предполагается, что маршруты № 3, 6, 8 и 9 сохранятся в прежнем виде — объединения в единую линию не планируется. При этом несколько раз в день, согласно пока не составленному графику, трамваи будут ходить без остановок из Заводского района до Поливановки.

Односекционные, двух и трехсекционные трамваи закупят после замены старых путей и модернизации депо. Приобрести хотят современные низкопольные составы.

Дарья Васенина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...