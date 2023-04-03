Скоростной трамвай в Саратове будет идти до Поливановки без остановок

Несколько рейсов без остановок в день саратовский скоростной трамвай будет выполнять из Заводского района в расположенный в Ленинском районе поселок Поливановка. Об этом «Ъ» рассказали в пресс-службе городской администрации.

Предполагается, что маршруты № 3, 6, 8 и 9 сохранятся в прежнем виде — объединения в единую линию не планируется. При этом несколько раз в день, согласно пока не составленному графику, трамваи будут ходить без остановок из Заводского района до Поливановки.

Односекционные, двух и трехсекционные трамваи закупят после замены старых путей и модернизации депо. Приобрести хотят современные низкопольные составы.

Дарья Васенина