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Коммерсантъ FM
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Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе—сентябре составил 1,37 трлн руб.

Дефицит консолидированного бюджета России (федеральный бюджет и консолидированный бюджет всех субъектов РФ) по итогам первых девяти месяцев 2023 года составил 1,37 трлн руб. За сентябрь дефицит снизился на 432,6 млрд руб., следует из данных Федерального казначейства.

В январе—сентябре доходы консолидированного бюджета России составили 40,85 трлн руб., расходы — 41,89 трлн руб. По данным Федерального казначейства, дефицит федерального бюджета РФ за период с января по конец сентября 2023 года составил 1,45 трлн руб., доходы федерального бюджета за отчетный период оцениваются в 19,73 трлн руб., расходы — в 21,18 трлн руб.

За первые девять месяцев текущего года консолидированные бюджеты субъектов России исполнены с профицитом 1,149 трлн руб., общий доход субъектов составил 15,856 трлн руб., консолидированные расходы — 14,7 трлн руб., сообщает казначейство.

В июле министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета в этом году может превысить прогнозируемые 3 трлн руб. Глава Минфина допустил, что к концу 2023-го заложенный в плане дефицит в 2% от ВВП может вырасти до 2,5%. В октябре Минфин оценил дефицит федерального бюджета по итогам девяти месяцев в 1,699 трлн руб., или 1% ВВП. Министерство ожидает, что из-за крупных трат в декабре дефицит в 2023 году составит в итоге 1,8% ВВП.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Слабеющий рубль закрывает дефицит».

Эрдни Кагалтынов

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