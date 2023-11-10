Строительство жилья на Сортировке вынесли на общественные обсуждения

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по строительству жилья в границах улиц Расточной – Монтажников – Маневровой – Билимбаевской в районе Старой Сортировки. Это следует с сайта городской администрации. Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что площадку бывшего завода планирует застроить уральская компания «Брусника».

Общественные обсуждения проводятся с 3 ноября по 1 декабря. Прием предложений и замечаний начался с 10 ноября.

Высотки будут высотой от 9 этажей, всего планируется застроить 350 тыс. кв. метров жилья. Общая площадь проектируемой территории — 42 га, считая зону многоэтажной застройки жилья 13,82 га, следует из документации. Также компания планирует построить несколько подземных паркингов на две тысячи машин, два детсада на 300 и 350 мест и храм имени Георгия Победоносца. Жить в квартале смогут более 11 тыс. человек.

Напомним, что в этом же районе у «Брусники» есть другой крупный проект — в августе 2022 года застройщик начал возводить жилой квартал «Депо» в границах улиц Таватуйской — Сортировочной — Пехотинцев. Помимо «Брусники», в этом же районе площадку Виншампанкомбината (ЕВШК) будет осваивать компания «Астон».

Виталий Красиков

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