В Тамбове ищут подрядчика для капремонта школы за 244 млн рублей

Муниципальное учреждение «Инвестиционно-строительный центр Тамбова "Инвестор"» объявило поиск подрядчика для капитального ремонта школы №35 на улице Сенько. Начальная цена контракта составляет 243,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Капитальный ремонт учреждения необходимо выполнить с 1 января 2024 года по 30 июля 2025-го в 111 этапов. Они предполагают обновление кровли, фасадов и коммуникаций, установку новой системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, а также турникетов на входе в школу.

По собственным данным, школа была открыта 59 лет назад — в 1964 году.

Подрядчика планируют выбрать в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 30 октября. Итоги планируется подвести 1 ноября.

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что правительство региона направит 1,7 млрд руб. на капремонт 20 школ в 2024-2025 годах.

Как в Тамбовской области строят школы в рамках концессий — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте