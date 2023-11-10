Bloomberg: ЕС допустил, что не успеет поставить Украине миллион боеприпасов

Европейская служба внешних связей предупредила членов Евросоюза, что блок вряд ли сможет обеспечить поставку обещанных Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов к марту 2024 года. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, точного числа поставленных на Украину боеприпасов нет, поскольку некоторые страны ЕС раскрывают неполную информацию. В связи с этим, по словам источников, Евросоюзу придется запросить точные данные и «составить полную картину».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о решении поставить миллион боеприпасов Украине в марте. 26 октября Bloomberg сообщал, что с того времени план был выполнен только на 30%. По данным агентства, некоторые страны обратились к Европейской службе внешних связей с просьбой продлить сроки поставки.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».