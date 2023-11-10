«Интерфакс»: часть антикризисных корпоративных мер не будет продлена

Правительство России продлит на первое полугодие 2024 года часть антикризисных корпоративных мер, а некоторые меры продлеваться на 2024 год не будут. В частности, кабмин не продлит право компаний избирать советы директоров на трехлетний срок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Собеседник агентства уточнил, что на первые шесть месяцев 2024 года (до 1 июля), а не на год, как планировалось ранее, будет продлено право компаний на усеченный состав совета директоров в случае выбытия из него более половины состава, если в нем осталось не менее трех человек. На аналогичный срок правительство продлит право компаний, подпавших под санкции, вовсе не формировать совет директоров, передает «Интерфакс».

Кроме того, агентство сообщило, что на шесть месяцев будет продлено действие повышенных требований (5%) к размеру пакета акций у инвестора, желающего запросить документы у компании или оспорить ее сделки, действия акционерного общества или членов его совета директоров. До введения антикризисных мер такая возможность есть у инвестора с 1% акций компании. Источник заявил, что при принятии этого решения правительство учитывало позицию Банка России, который выступает против пролонгации антикризисных мер.

План антикризисных корпоративных мер был принят правительством летом 2022 года в рамках борьбы с влиянием зарубежных санкций против России. В сентябре 2023 года сообщалось, что правительство планирует продлить меры на 2024 год. 21 сентября законопроект о продлении антикризисного корпоративного управления был внесен в Госдуму.

Эрдни Кагалтынов