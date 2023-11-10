Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РБК: ФСБ провела обыски у трех крупнейших производителей медицинского спирта

Сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли документы у трех крупных компаний, которые производят медицинский спирт. Как сообщили РБК источники, речь идет о АО «Брынцалов — А», ООО «Росбио» и АО «Флора Кавказа».

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Оперативные мероприятия проводятся у оптовиков, которые покупают медицинский и пищевой спирт, а в дальнейшем, по данным правоохранительных органов, реализуют его в нелегальный оборот. «Мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Тульской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия (Алания) и других регионах»,— уточнил источник РБК.

Источник издания, знакомый с ходом расследования, рассказал, что анализ изъятых при обысках у компаний документов позволит установить степень вовлеченности крупнейших производителей медицинского и пищевого спирта в схему незаконной минимизации налоговых обязательств. По информации РБК, ФСБ совместно с ФНС с 2023 года начали анализ алкогольного рынка, в результате которого выявили две схемы вывода этилового спирта в нелегальный оборот без акциза. С 2020 года в теневой сектор экономики попало более 40% легально произведенного медицинского спирта.

Впервые о необходимости ввести акциз на медицинский спирт в июле заявила глава Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в 2022 году в России было произведено 6,8 млн декалитров (дал) медицинского спирта, а в фармпромышленности было востребовано только 1,6 млн дал. Остальной объем был использован для производства нелегальной алкогольной продукции.

В октябре Минфин в рамках легализации рынка алкоголя в России предложил распространить на этанол акциз для этилового спирта. Однако фармпроизводители стран ЕАЭС раскритиковали инициативу ведомства. По мнению компаний, это не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, но спровоцирует рост цен на ряд фармсубстанций и в конечном счете на жизненно необходимые препараты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Межспиртовая рознь».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...