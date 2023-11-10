РБК: ФСБ провела обыски у трех крупнейших производителей медицинского спирта

Сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли документы у трех крупных компаний, которые производят медицинский спирт. Как сообщили РБК источники, речь идет о АО «Брынцалов — А», ООО «Росбио» и АО «Флора Кавказа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Оперативные мероприятия проводятся у оптовиков, которые покупают медицинский и пищевой спирт, а в дальнейшем, по данным правоохранительных органов, реализуют его в нелегальный оборот. «Мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Тульской области, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Северная Осетия (Алания) и других регионах»,— уточнил источник РБК.

Источник издания, знакомый с ходом расследования, рассказал, что анализ изъятых при обысках у компаний документов позволит установить степень вовлеченности крупнейших производителей медицинского и пищевого спирта в схему незаконной минимизации налоговых обязательств. По информации РБК, ФСБ совместно с ФНС с 2023 года начали анализ алкогольного рынка, в результате которого выявили две схемы вывода этилового спирта в нелегальный оборот без акциза. С 2020 года в теневой сектор экономики попало более 40% легально произведенного медицинского спирта.

Впервые о необходимости ввести акциз на медицинский спирт в июле заявила глава Совета федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, в 2022 году в России было произведено 6,8 млн декалитров (дал) медицинского спирта, а в фармпромышленности было востребовано только 1,6 млн дал. Остальной объем был использован для производства нелегальной алкогольной продукции.

В октябре Минфин в рамках легализации рынка алкоголя в России предложил распространить на этанол акциз для этилового спирта. Однако фармпроизводители стран ЕАЭС раскритиковали инициативу ведомства. По мнению компаний, это не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, но спровоцирует рост цен на ряд фармсубстанций и в конечном счете на жизненно необходимые препараты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Межспиртовая рознь».

Милена Костерева