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В Самарской области столкнулись нефтевоз и «ВАЗ», один человек погиб

Смертельное ДТП произошло в Самарской области в пятницу днем. Происшествие случилось в 14:25 (MSK+1) на 72 км автодороги «Самара – Большая Черниговка – граница с республикой Казахстан» в Большеглушицком районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной информации, столкнулись автомобиль «ВАЗ-2110» и пустой нефтевоз. В результате аварии погиб водитель легковой машины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.

Ранее была начата проверка после ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Тольятти. Авария произошла днем 9 ноября текущего года на ул. Коммунальная, 12. Столкнулись автобус и грузовик, ехавшие в попутном направлении.

В момент аварии в автобусе находились 40 человек. Установлено, что в нем были сотрудники «АвтоВАЗа».

Никто не погиб. Есть пострадавшие.

Георгий Портнов

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